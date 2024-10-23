Лукашенко направился в Казань на саммит БРИКС

Лукашенко 23 октября направился в Казань, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, он примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". На заседании будет обсуждаться актуальная международная проблематика, тема укрепления взаимодействия в формате БРИКС "как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов".

Запланирована также "широкая программа международных контактов" Лукашенко.

Всего на форуме ожидается участие представителей руководства более 40 государств и международных организаций.