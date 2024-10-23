Последнее обновление: 23.10.2024 17:14

В Молдове расследуют более 400 случаев подкупа избирателей

В Молдове Генеральный инспекторат полиции расследует более 400 случаев подкупа избирателей в ходе голосования в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на соответствующее заявление молдавских правоохранителей.

В полиции уточнили, что большинство подозреваемых сотрудничают со следствием.

Подозреваемым в продаже своих голосов грозят штрафы до 37,5 тысяч леев (более двух тысяч долларов).

Согласно закону, людей, которые сотрудничают со следствием, освободят от уплаты штрафа, добавили правоохранители.

После обработки 99,64% протоколов действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%. Это означает, что состоится второй тур президентских выборов.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

Вместе с первым туром президентских выборов в Молдове проходил конституционный референдум по вступлению в ЕС.

Согласно обнародованным результатам, сторонники ЕС выиграли референдум в Молдове с отрывом в 13 596 голосов. Этот результат обеспечила диаспора, зато жители Молдовы преимущественно выступили против сближения страны с ЕС.



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