Беларусь подписала документы в сфере гражданской авиации с Саудовской Аравией, Кувейтом и Марокко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

"Подписаны межправительственное соглашение о воздушном сообщении с Королевством Саудовская Аравия, меморандум о взаимопонимании с авиационными властями Государства Кувейт, протокол переговоров по итогам консультаций с авиационной администрацией Королевства Марокко", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что делегация Департамента по авиации Минтранса принимает участие в конференции ИКАО ICAN 2024 по проведению переговоров о воздушных сообщениях, которая проходит в Малайзии.

"Состоялись также переговоры с авиационными властями Объединенных Арабских Эмиратов, на которых обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества", - проинформировала пресс-служба.