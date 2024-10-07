Власти Китая усилили контроль за выездом работников госсектора за границу

Власти Китая требуют от растущего числа работников государственного сектора сдать свои загранпаспорта, потому что президент Си Цзиньпин усиливает контроль над гражданами страны. Об этом пишет Financial Times.

Кампания по сбору паспортов, проводимая в рамках "управления личными поездками за границу", позволяет китайским чиновникам контролировать и отслеживать поездки граждан за границу.

Источники издания свидетельствуют о том, что ограничения на заграничные поездки в Китае были значительно расширены по сравнению с прошлым годом. Они охватили рядовых работников школ, университетов, местных органов власти и государственных служащих.

"Всем учителям и работникам государственного сектора сказали сдать паспорта", – рассказала учительница начальной школы в большом городе в западной провинции Сычуань.

По ее словам, если они хотят уехать за границу, то должны подать заявление в городское бюро образования, которое могут не одобрить.

Изъятие паспортов, вероятно, основывается на национальных правилах 2003 года, которые установили систему ограничения поездок для ключевых лиц, таких как чиновники среднего и высокого уровня, и позволили местным властям устанавливать правила для всех государственных служащих по международным поездкам.

Жители неспокойных регионов, таких как Тибет, потеряли свободу путешествий более десяти лет назад.

Издание отмечает, что ограничения касаются и пенсионеров. В частности, 76-летний мужчина, ушедший на пенсию из государственной авиастроительной компании более десяти лет назад, сказал, что его бывший работодатель забрал его паспорт в этом году из "размышлений безопасности" и запретил ему посещать семью за границей.