ВСУ ночью поразили нефтяной терминал в аннексированной Феодосии

Ночью 7 октября Силы обороны Украины нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу аннексированной Феодосии в Крыму. Эту информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

В районе объекта зафиксировано возгорание, военные уточняют последствия поражения.

Феодосийский терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовали оккупанты, в том числе и для обеспечения потребностей своей армии, отметил Генштаб.

Согласно информации, боевую задачу выполнили ракетные войска ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.