Последнее обновление: 07.10.2024 14:46

ВСУ ночью поразили нефтяной терминал в аннексированной Феодосии

Ночью 7 октября Силы обороны Украины нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу аннексированной Феодосии в Крыму. Эту информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

В районе объекта зафиксировано возгорание, военные уточняют последствия поражения.

Феодосийский терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовали оккупанты, в том числе и для обеспечения потребностей своей армии, отметил Генштаб.

Согласно информации, боевую задачу выполнили ракетные войска ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование