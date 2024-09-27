Последнее обновление: 27.09.2024 14:36

Одобрены изменения в конвенции, которые позволят гражданам Беларуси получать алименты в странах СНГ

Лукашенко подписал указ № 375, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года, сообщает его пресс-служба.

Проектами протоколов предусматривается закрепление в конвенциях положений, позволяющих обеспечить принудительное исполнение судебных приказов (определений о судебном приказе) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в государствах - участниках СНГ.

На проведение переговоров по проектам протоколов уполномочено Министерство юстиции.

Реализация вносимых проектами протоколов изменений позволит гражданам беспрепятственно получать алименты в странах СНГ.



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