Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорен к 10 годам

Белорусский правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий сегодня приговорен к 10 годам лишения свободы.

Приговор был вынесен районным судом Ленинского района Минска. Беляцкого осудили по статьям о неуплате налогов и об организации и финансировании акций, "грубо нарушающих общественный порядок". Отбывать срок он будет в колонии усиленного режима.

Вместе с ним были осуждены его коллеги по правозащитной работе Валентин Стефанович, которого приговорили к девяти годам тюрьмы, и Владимир Лабкович (семь лет), а также Дмитрий Соловьев, который в зале суда не присутствовал, поскольку находится за пределами Беларуси, и был осужден заочно на восемь лет.

Беляцкий не признал вину.

Между тем приговор вызвал резкое осуждение на Западе.