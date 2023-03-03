Последнее обновление: 03.03.2023 18:01

Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорен к 10 годам

Белорусский правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий сегодня приговорен к 10 годам лишения свободы.

Приговор был вынесен районным судом Ленинского района Минска. Беляцкого осудили по статьям о неуплате налогов и об организации и финансировании акций, "грубо нарушающих общественный порядок". Отбывать срок он будет в колонии усиленного режима.

Вместе с ним были осуждены его коллеги по правозащитной работе Валентин Стефанович, которого приговорили к девяти годам тюрьмы, и Владимир Лабкович (семь лет), а также Дмитрий Соловьев, который в зале суда не присутствовал, поскольку находится за пределами Беларуси, и был осужден заочно на восемь лет.

Беляцкий не признал вину.

Между тем приговор вызвал резкое осуждение на Западе.



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