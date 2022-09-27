Последнее обновление: 27.09.2022 13:09

Казахстан готов выдавать России уклоняющихся от мобилизации

Казахстан будет выдавать укрывающихся на территории страны от мобилизации граждан России при условии, что такие граждане совершили уголовное и объявлены в международный розыск.

«У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи по обмену осужденными и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь, чтобы … это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, вы знаете, что в случае объявления его в международный розыск, Казахстан, если нет препятствий других, мы будем устанавливать этих лиц и выдавать их в порядке экстрадиции Российской Федерации», —заявил сегодня министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

По его словам, если розыском будут заниматься военкоматы, что в этом случае власти Казахстана не будут выдавать граждан РФ.

«Военкоматы, если будут искать — это не является правовым основанием для их выдачи», - пояснил Ахметжанов.

С начала мобилизации в России в Казахстан уехали почти 100 тыс. граждан РФ. Неявка в военкомат по повестке является административным и уголовным преступлением в РФ.



<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование