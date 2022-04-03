Литва полностью отказалась от российского газа

Литва с апреля полностью отказалась от импорта российского природного газа, сообщает Минэнерго страны.

Ведомство приводит данные оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid, согласно которым на 2 апреля импорт российского газа для нужд Литвы по литовско-белорусскому соединению составил 0 МВт·ч, передает РБК.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис назвал это решение «поворотным моментом»: «Мы первая страна ЕС среди стран-поставщиков «Газпрома», добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат многолетней последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений».

Ведомство заявило, что, поскольку Литва больше не является заказчиком российского газа, требование платить за него в рублях «теряет смысл». По данным Минэнерго, в «Газпроме» в ответ заявили, что компания больше не намерена качать газ из России через литовско-белорусское соединение.

У Amber Grid до 2025 года был заключен договор с «Газпромом» на транзит газа в Калининградскую область до 2025 года по формуле «транспортируй или плати» (ship or pay).

В литовском министерстве сообщили, что страна полностью обеспечивает себя газом через Клайпедский СПГ-терминал, через который Литва получает голубое топливо морем. Он был введен в эксплуатацию в 2014 году. Однако премьер-министр Ингрида Шимоните предупреждала, что терминала не хватит для обеспечения топливом всех стран Балтии.

22 марта председатель правления ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус говорил, что страна импортирует из России 40% газа. «Это немало, но, по сравнению с другими соседями (Латвией, Эстонией, Финляндией, где это составляет 80% и больше), мы в неплохом положении», — отмечал он.