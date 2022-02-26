Белинвестбанк предупреждает клиентов о приостановке операций по карточкам Mastercard

Белинвестбанк 26 февраля предупредил клиентов о возможной приостановка операций по карточкам Mastercard банк за пределами Беларуси из-за введенных против банка санкций.

«На территории Беларуси будут по-прежнему доступны операции по карточкам Mastercard, за исключением платежей в онлайн-сервисах, таких как Яндекс, Wildberries, AliExpress, Ozon и др., а также с использованием токенизированных карточек Mastercard в кошельках Apple Pay, Кошелёк Pay™, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Оплати™. Также возможны отказы в обслуживании при совершении операций в сервисах переводов с карточки на карточку», - говорится в сообщении банка.

Банк настоятельно рекомендует находящимся в данный момент за границей владельцам карточек Mastercard Белинвестбанка оперативно снять с данных карточек наличные денежные средства.

«Для минимизации последствий сложившейся ситуации ОАО «Белинвестбанк» принято решение не взимать комиссию за снятие наличных с карточек Mastercard Белинвестбанка за пределами Беларуси», - сказано в сообщении.

«Тем, кто планирует в ближайшее время выезд за пределы страны, рекомендуем заблаговременно снять необходимую сумму наличных денежных средств на личные расходы», - советует банк.