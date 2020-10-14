Последнее обновление: 14.10.2020 14:07

Премьер Головченко посещает Новополоцкий НПЗ

Премьер Беларуси Роман Головченко поехал в Витебскую область. Примечательно, зчто одним из пунктов назначения стал Новополоцкий НПЗ.

О визите сообщил телеграм-канал «МотолькоПомоги этому городишко от 3% избавиться».

«…на "Нафтане" сейчас Головченко (премьер). Завод оцеплен. Никто пока ничего не знает. Приехал представлять нового директора. Демидова (бывший директор) плюс замов (точно Алтухов) - досрочное расторжение контрактов», - процитировал канал сообщение одного из работников НПЗ.

Пресс-служба Совмина прокомментировала эту публикацию: «Премьер действительно с рабочим визитом был на Нафтане. Чуть позже дам информацию в ФБ. Никто никого не приезжал увольнять. У нас сегодня рабочая поездка в Витебскую область и посещение трёх объектов»

Пикантность этой новости заключается в том, что Нафтан – это вотчина куда более близкого к Лукашенко человека чем премьер Головченко – Натальи Кочановой. И Демидов – это ее человек.

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