В Телеграме опубликованы данные тысячи задерживавших белорусов силовиков

Белорусский Telegram-канал Nexta Live опубликовал данные 1003 сотрудников МВД Беларуси, причастных к задержаниям мирных граждан. Информация о них была получена "благодаря киберпартизанам", сообщил канал в субботу, 19 сентября.

"Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем", - указывается в заявлении. Одновременно создатели Telegram-канала предупредили, что при продолжении задержаний они продолжат массовую публикацию данных о силовиках.

В базе данных указываются фамилии, имена и отчества сотрудников МВД, даты рождения, места службы и должности, передает DW.

Кроме того, телеграм-канал опубликовал «личные данные 7 офицеров из «Алмаза».

«А вот и отдельный привет убийцам из «Алмаза». Убийство Тарайковского, стрельба в журналистов. Простреленные руки, ноги, головы. Инвалидность мирных белорусов. Думали мы это просто так оставим?», - говорится в сообщении тг-канала.