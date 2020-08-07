Exit poll: Тихановская лидирует с большим отрывом

В сети появились данные экзит-пола по итогам двух дней досрочного голосования, в ходе которого были опрошены 15450 человек на выходе из избирательных участков.

Как сообщает тг-канал Белорусского партизана, по состоянию на 20:00 6 августа на выборах лидирует Светлана Тихановская с 64,9% голосов. Лукашенко пока остается на втором месте с 16,1%, но его поджимает постоянный участник всех выборов, кандидат «Против всех» - 14,4%.

Далее следует Дмитриев, Черечень и Канопацкая – соответственно 2,3%, 1,4% и 0,9%.