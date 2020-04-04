Казахстан обнулил экспортные таможенные пошлины на нефтепродукты

Власти Казахстана ввели нулевые экспортные таможенные пошлины на темные и светлые нефтепродукты в связи с чрезвычайным положением в республике из-за распространения нового коронавируса.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства торговли и интеграции республики, передает ТАСС.

«С 1 апреля в соответствии с приказом министра торговли и интеграции Казахстана будут применяться нулевые ставки таможенных пошлин на экспорт всех видов нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, авиакеросин, сжиженный газ и другие). Данное решение было принято во исполнение поручения государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения», - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, снижение мировых котировок на нефть, вызванное расторжением сделки ОПЕК+, привело к нерентабельности экспорта казахстанских нефтепродуктов. При этом введение чрезвычайного положения на территории Казахстана привело к значительному сокращению внутреннего спроса на нефтепродукты. Эти причины способствовали затовариванию резервуарных парков страны.

«В целях создания условий для экспорта невостребованных в настоящее время на внутреннем рынке нефтепродуктов мы установили нулевые экспортные таможенные пошлины с 1 апреля до конца 2020 года. То есть, нулевая ставка будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля» - пояснил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны.

На сегодняшний день в стране подтверждены 525 случаев заражения коронавирусом, 36 человек выздоровели, пять пациентов умерли.