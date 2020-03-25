Fitch поменяло на "негативный" прогноз для банков СНГ

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило на “негативный” прогноз изменения рейтингов в банковском секторе СНГ, включая Беларусь, из-за последствий коронавируса и падения цен на нефть, предупредив о возможных негативных рейтинговых действиях.

Пересмотр прогноза коснулся семи из восьми рынков СНГ, которые рейтингует Fitch - России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии, передает Reuters.

По мнению агентства, стабильными остаются перспективы только у банковского сектора Узбекистана, что объясняется высокой долей госсектора как среди банков, так и среди заемщиков.

Степень давления на банки будет зависеть от силы и продолжительности экономического спада, поддержки властей, а также от специфических рисков национальных экономик у бывших советских республик и риск-профилей самих банков, говорится в сообщении агентства. Рост основных финансовых показателей замедляется, констатируют аналитики Fitch.

“Преобразуется ли это давление в негативные рейтинговые действия будет зависеть от наличия государственной или акционерной поддержки, категории рейтинга и собственной устойчивости рейтингов самих банков”, – говорится в сообщении.