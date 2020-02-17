МАЗ отправил в вынужденный отпуск треть сотрудников

ОАО «МАЗ» объявило о том, что вводит целосменные простои с 7 по 21 февраля и с 9 по 20 марта, в вынужденный отпуск отправлена треть сотрудников предприятия.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на директора по кадрам, соцвопросам и идеологической работе Зою Таран.

По ее словам, в указанные периоды будут работать все производства, все заводы, но меньшим количеством. Простои, по ее словам, коснутся «некоторых структурных подразделений, в том числе из заводоуправления, руководителей, специалистов и служащих, у которых работа в полном объеме не просматривается».

Работники, которых отправят в вынужденный отпуск, будут получать не менее 2/3 тарифной ставки.

Необходимость простоев Зоя Таран связала с эффективностью производства: «По объемам производства принято решение, что можно таким образом не привлекать всех работников к работе. Основное производство работает все. Конвейер, автобусный завод, механосборочный завод — все заводы работают в полном объеме, 100%. Кроме того, по мере необходимости их приглашают на работу и в субботу».