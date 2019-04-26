Последнее обновление: 26.04.2019 16:27

Чехия не получает российскую нефть по Дружбе - СМИ

Чехия не получает российскую нефть по нефтепроводу Дружба из-за перебоев с поставками, связанных с загрязнением сырья, сообщило в пятницу Чешское информационное агентство (CTK).

Глава чешской Администрации государственных материальных запасов (АГМЗ) Павел Швагр сообщил агентству, что в трубопроводе находится 250-300 тысяч тонн загрязненной нефти.

Запасов нефти на Литвиновском НПЗ компании Unipetrol хватит на семь дней.

“Если поставки не будут возобновлены в течение семи дней, то останется только два варианта: либо завод закроется, либо придется использовать материальные резервы”, - сказал глава АГМЗ в разговоре с агентством.

АГМЗ, Unipetrol и государственная трубопроводная компания Mero были недоступны для комментария.

blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование