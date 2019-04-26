Чехия не получает российскую нефть по Дружбе - СМИ

Чехия не получает российскую нефть по нефтепроводу Дружба из-за перебоев с поставками, связанных с загрязнением сырья, сообщило в пятницу Чешское информационное агентство (CTK).

Глава чешской Администрации государственных материальных запасов (АГМЗ) Павел Швагр сообщил агентству, что в трубопроводе находится 250-300 тысяч тонн загрязненной нефти.

Запасов нефти на Литвиновском НПЗ компании Unipetrol хватит на семь дней.

“Если поставки не будут возобновлены в течение семи дней, то останется только два варианта: либо завод закроется, либо придется использовать материальные резервы”, - сказал глава АГМЗ в разговоре с агентством.

АГМЗ, Unipetrol и государственная трубопроводная компания Mero были недоступны для комментария.