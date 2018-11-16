LG выпускает на рынок ультратонкий ноутбук

Компания LG готовит к выпуску супертонкий ноутбук с диагональю экрана 17,3 дюйма. Соответствующие записи появились в базе данных агентства FCC, сертифицирующего в США электронные устройства, сообщает The Verge.

Речь о различных версиях одной модели. Собственно, устройства имеют номера 17Z990, 17ZD990, 17ZB990, 17ZG990 и LG17Z99.

По информации издания, линейка ультратонких ноутбуков LG Gram вскоре должна пополниться 17,3-дюймовой моделью.

Специалисты считают, что эта модель может стать серьезным конкурентом не только новому MacBook Air (2018), но и существенно снизить продажи всего модельного ряда ноутбуков Apple, в котором давно нет 17-дюймовых моделей (Apple прекратила выпуск 17-дюймового MacBook Pro еще в 2012 году).

Анонс нового ноутбука LG Gram с 17-дюймовым экраном, скорее всего, пройдет на выставке CES 2019. Не исключено, что одновременно представят новые версии текущих моделей.

Ноутбуки LG Gram являются одними из самых тонких и легких в мире моделей с ОС Windows. В прошлом году 14-дюймовый LG Gram 14 был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый легкий серийный ноутбук в данном классе. Годом ранее туда была занесена 15-дюймовая модель. На данный момент серия представлена тремя моделями с экранами диагональю 13,3, 14 и 15,6 дюйма.