Последнее обновление: 22.02.2018 17:49

Запуск Falcon 9 из Калифорнии - онлайн

Сегодня, 22 февраля, частная космическая компания SpaceX впервые после исторического тест-запуска Falcon Heavy вернется в режим business as usual, то есть произведет обычный коммерческий старт своей классической ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 4Е на базе ВВС США Ванденберг, штат Калифорния.

Стартовое окно открывается в 17:17 по минскому времени. Спутниковый груз "отчалит" от ракеты-носителя спустя 11 минут после старта, пишет LIGA.net.

Ускоритель ракеты B1038.2 Block 3 будет использован повторно: ранее эта первая ступень вывела на орбиту в августе 2017 года груз миссии Formosat-5, запуск также производился с площадки SLC-4E. На этот раз мягкая посадка ускорителя не планируется - он будет утоплен в океане.

Инженеры будут пытаться вернуть на Землю створки головного обтекателя.

Самая интересная часть груза - два спутника по 400 кг весом каждый (Microsat-2a и Microsat-2b), которые являются прототипами для спутниковой группировки Starlink: такое название носит запланированный проект SpaceX по обеспечению земного шара скоростным интернетом. Эти спутники доберутся до высоты 1125 км, после чего в течение полугода будут использоваться для тестирования связи, а затем - сожжены в атмосфере.

В качестве основного груза нынешней миссии Falcon 9 заявлен радиолокационный спутник PAZ для испанского оператора Hisdesat, который военные и другие ведомства страны намерены включить в программу мониторинга поверхности Земли (фото с разрешением до 25 см). Инструменты PAZ за сутки будут отслеживать территорию около 300 тыс км² в пяти различных режимах съемки.

Спутник - цилиндр габаритами 5х2,4 м и массой около 1,5 тонн, расчетное время его "жизни" - около 5,5 лет. Его намерены закрепить на солнечно-синхронной орбите на высоте около 514 км. Он составит компанию орбитальной паре немецких РЛС-спутников TerraSAR-X и TanDEM-Х.

Помимо нынешнего спутника Мадрид собирается запустить его "собрата" в 2019 году. Основную часть бюджета программы профинансировало Минобороны Испании, частично - Hisdesat.

На спутнике также установлен инструментарий AIS канадской компании exactEarth, которое используют для отслеживания морского транспорта. Также испанские ученые закрепили на PAZ оборудование ROHPP для мониторинга за погодой.

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