Последнее обновление: 29.01.2018 15:54

Португальская полиция провела обыск у президента Еврогруппы

Португальские правоохранители пришли с обыском к министру финансов страны Марио Сентено, который два месяца назад был избран президентом Еврогруппы, сообщает Neweurope.

В Министерстве финансов Португалии подтвердили, что обыски прошли в минувшую пятницу.

"Министерство финансов Португалии в полной мере сотрудничает со следствием, предоставляя правоохранительным органам все документы, которые запрашиваются", - говорится в заявлении ведомства.

Обыски связаны с расследованием о предоставлении незаконных налоговых льгот. По сообщениям местных СМИ, речь идет о льготах для компании по недвижимости, принадлежащей семье президента лиссабонского футбольного клуба «Бенфика» Луиса Фелипе Виейры.

Сентено отрицает любые контакты с президентом «Бенфики» и его семьей.

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