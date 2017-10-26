Последнее обновление: 26.10.2017 17:48

Китай предлагает Беларуси инвестиции в машиностроение

С официальным визитом в рамках международной конференции «Белорусское и Китайское (Сычуань) машиностроение – 2017» Минск посетят представители Сычуанского отделения Китайского комитета содействия развитию международной торговли, а также представители ряда ведущих предприятий КНР, Ассоциации китайских компаний в Беларуси, представители научного сообщества.

Конференция пройдет 27 октября в Минске в Институте экономики Национальной Академии наук Беларуси.

Во время двусторонних переговоров в открытом и закрытом формате будут затронуты вопросы текущего состояния и перспектив развития машиностроительной отрасли Беларуси и Китая, а также способы и формы инвестирования со стороны Китая в машиностроение Беларуси.

В рамках мероприятия запланировано посещение МТЗ, а также индустриального парка «Великий камень».

Данный визит в Беларусь представителей промышленных предприятий и экономических ассоциаций Китая является первым подобного масштаба.

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