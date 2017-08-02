c 1 августа вступил в силу указ, смягчающий условия пенсионного обеспечения

С 1 августа 2017 года в силу вступиk новый указ Президента Республики Беларусь от 29.06.2017 № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». Он смягчает положение некоторых уязвимых групп на будущее, но в то же время не разрешает проблему ловушки страхового стажа полностью.

Данный документ улучшает положение военнослужащих, сотрудников МЧС, правоохранительных органов и приравненных к ним лиц. Если эти люди по какой-либо причине не дослужатся до ведомственной пенсии и будут уволены ранее, для получения пенсии на общих основаниях им нужно будет набрать 10 лет страхового стажа, а не 16 и выше, как было до принятия указа 233.

Также вступают в силу изменения для граждан, которые ухаживали за инвалидом 1й группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, положение которых осложнялось не только ловушкой страхового стажа, но и тем, что после достижения пенсионного возраста они не могли получать пособие по уходу, даже если им не была назначена пенсия в связи с отсутствием страхового стажа. Теперь указанные люди могут продолжать получать пособие по уходу до назначения социальной пенсии, и этот период им засчитывается в общий трудовой стаж.

Граждане, которые в период нововведений достигают пенсионного возраста, имеют достаточное количество страхового стажа по старым правилам (не меньше 5 лет), но не дотягивают до страхового стажа, установленного новыми указами, по прежнему находятся в правовой ловушке - они не могут получить ни пенсию по возрасту на общих основаниях, ни социальную пенсию.