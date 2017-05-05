Берлин приветствует создание зон деэскалации в Сирии

Правительство ФРГ приветствовало подписание меморандума о так называемых зонах деэскалации в Сирии.

"Создание таких зон деэскалации может быть шагом в правильном направлении", заявил в пятницу, 5 мая, официальный представитель кабинета министров в Берлине Штеффен Зайберт.

По его словам, "теперь все зависит от того, будет ли в действительности реализовано это соглашение".

Прежде всего, российское руководство должно позаботиться о том, чтобы сирийские власти придерживались достигнутого соглашения, отметил далее представитель немецкого правительства. Если в Сирии в самом деле удастся создать пространства, в которых будет возможно, среди прочего, оказание гуманитарной помощи, это будет "вселяющим надежду шагом". Кроме того, реализация соглашения создаст пространство для политического процесса, без которого невозможна долговременная стабилизация ситуации в Сирии, добавил Зайберт.

Одновременно представитель Берлина назвал "проблематичным" участие Ирана в наблюдении за выполнением соглашения.

Создание зон деэскалации в Сирии также приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Теперь важно позаботиться о том, чтобы этот шаг действительно изменил к лучшему жизнь мирных жителей в охваченной гражданской войной стане, подчеркнул он.

5 мая вступил в силу подписанный на межсирийских переговорах в Астане накануне меморандум. Россия, Турция и Иран договорились о создании в Сирии зон безопасности для гражданских лиц в северной, центральной и южной части Сирии. Целью их создания является прекращение кровопролития в охваченной гражданской войной стране и начало политического диалога.

Четыре зоны деэскалации должны охватить полностью провинцию Идлиб, а также части провинций Алеппо, Латакия и Хомс. Официальный Дамаск поддержал эту инициативу, представители сирийской оппозиции выступили против. Срок действия меморандума - 6 месяцев.