Беларусь не будет вводить погранконтроль для авиарейсов из России

Минск не планирует вводить пограничный контроль на внутренних авиарейсах между Беларусью и Россией. Об этом заявил начальник управления пограничного контроля государственного пограничного комитета Олег Ляшук.

"Беларусь в настоящее время не видит причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Россией и Беларусью", - сказал он журналистам.

Госпогранкомитет, по его словам, не будет вводить пограничный контроль на воздушных судах, следующих из Беларуси в Россию и в обратном направлении.