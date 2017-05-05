США требуют от НАТО официально присоединиться к коалиции против ИГ

Между Германией и США назревает новый конфликт по поводу участия НАТО в борьбе против джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Американцы требуют, чтобы альянс официально присоединился к коалиции по борьбе с ИГ, сообщает журнал Der Spiegel в пятницу, 5 мая.

Правительство ФРГ до сих пор было категорически против этого. В качестве обоснования своей позиции оно заявляло, что участие НАТО усилит конфликты в регионе или как минимум затруднит поиски мирного урегулирования. В операции по борьбе с ИГ в Сирии и Ираке в настоящее участвуют лишь отдельные страны НАТО, но не альянс в целом.

Представитель НАТО в пятницу отказался комментировать данную тему, однако источники в альянсе подтвердили требование США, которое рассматривается в контексте первого саммита НАТО с участием президента США Дональда Трампа, запланированного на 25 мая. Трамп уже на протяжении многих месяцев добивается более активного участия НАТО в борьбе с терроризмом а также решения европейских партнеров увеличить расходы на оборону.

НАТО оказывает лишь косвенную поддержку в борьбе против ИГ, предоставляя, к примеру, авиационные комплексы радиообнаружения AWACS и обучая иракских солдат, воюющих с джихадистами. По словам источника в НАТО, впредь комплексы AWACS могут быть, использованы и для координации боевой авиации в регионе, однако они не будут напрямую участвовать в управлении воздушными рейдами.