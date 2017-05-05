В Италии начали делать туфли из золота для нефтяных магнатов

Итальянский дизайнер и основатель фирмы "A&V Fashion" в городе Турине Антонио Виетри изготовляет уникальную обувь из золота (в паре - 24 карата), которую он продвигает поначалу на рынках арабских стран.

"Это первые в мире туфли из 24-каратного золота. Особенность их заключается в том, что золото используется не в аксессуарах - таких, например, как золотые пуговицы, а является составной частью самого материала, из которого изготовлена обувь ", - разъяснил Виетри суть своего изобретения в одном из интервью.

Золотая обувь рассчитана, как можно легко догадаться, на очень состоятельных клиентов. Поэтому его бизнес нацелен на богатые страны Персидского залива, где золото в ходе и цене.

Антонио Виетри потребовалось восемь месяцев для того, чтобы найти способ изготовления золотой обуви и создать модель туфелек. Трудность, по его словам, заключалась в том, чтобы найти правильный баланс между твердостью золота и гибкостью обуви. "Если туфли будут слишком легкими, золото деформируется. А слишком тяжелая обувь неудобна и дискомфортна", - пояснил дизайнер.

Каждая пара обуви создается с использованием 230 граммов золота по индивидуальному заказу и после снятия мерки с ноги ее будущей обладательницы (или обладателя) с помощью трехмерных сканнеров. Абсолютную точность примерки и предварительных расчетов диктует необычный материал: золото, как известно, малоэластично.

Женские золотые туфли из Турина стоят 30 000 американских долларов, мужские - 27 000 долларов. Обувь доставляется клиенту ​​на вертолете, причем цена доставки включена в стоимость заказа.

Коллекция "Золотые туфли от Виетри для мужчин" поступила в продажу в прошлом году. Сейчас он запускает и женскую линию.

Производит Антонио Виетри и моду для простых смертных. Впрочем, его "бюджетная" тоже не дешева: от 300 долларов и выше. В ассортименте дизайнера также шелковые туфли на шпильках с инкрустацией и вышивкой из серебра и золота. По желанию клиентов выбранная ими модель может быть также украшена жемчугом или бриллиантами.

Виетри - не единственный итальянский модельер, нацелившийся на арабский рынок таких нефтяных оазисов, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana, в частности, вышел в прошлом году на богатых клиентов с люксовыми коллекциями хиджабов и абайя. Традиционные арабские одеяния были изготовлены с использованием тончайших кружев, дорогого шелка и ярких цветочных орнаментов.