Оппозиция отвергла предложение России о создании безопасных зон в Сирии

Сирийская вооруженная оппозиция в четверг отвергла план России создать безопасные зоны в Сирии, назвав его угрозой территориальной целостности страны, и отказалась признать Иран гарантом перемирия.

Поддерживающая сирийских повстанцев Турция и выступающий на стороне президента страны Башара Асада Иран ранее в четверг согласились с предложением России создать "зоны деэскалации" в Сирии, которое получило поддержку ООН. Вашингтон отнесся к плану скептически.

"Мы хотим сохранения целостности Сирии", - сказал делегат оппозиции Усама Абу Зейд, после того как Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании безопасных зон. Три страны организовали переговоры в столице Казахстана Астане, призванные положить конец боевым действиям в Сирии.

"Мы против разделения Сирии. Что касается договоренностей, мы не являемся стороной этого соглашения и, разумеется, мы его не поддержим, пока Иран зовется страной-гарантом", - сказал Абу Зейд.

Он подверг критике обещания России, вступившей в сирийский конфликт в 2015 году на стороне Асада и позволившей ему вернуть преимущество.

"У нас на руках уже есть соглашение, почему оно не реализовано? - спросил он, имея в виду мирное соглашение, объявленное Россией в декабре, но в основном игнорируемое участниками конфликта. - Почему теперь мы перекинулись на безопасные зоны?".

"Россия не смогла или не хочет выполнять свои обещания, и это - фундаментальная проблема".

Россия, Турция и Иран пока не опубликовали меморандум, поэтому его подробности не ясны. Однако, похоже, что безопасные зоны должны быть бесконфликтными, чтобы помочь расширить режим прекращения огня, и, вероятно, будут охраняться иностранными военными.

Госдеп США заявил, что настроен скептически в связи с вовлеченностью Ирана в роле гаранта перемирия и предыдущими неудачами Дамаска в выполнении соглашений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что приветствует предложение, но предупредил, что оно должно "действительно улучшить жизни сирийцев".

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сказал в ходе визита в Вашингтон, что Эр-Рияд поддерживает создание безопасных зон, однако сам он хочет узнать больше подробностей.

По словам спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, план подразумевает, что Москва может отправлять в безопасные зоны наблюдателей. Он также сказал, что с согласия Ирана и Турции могут привлекаться сторонние наблюдатели.