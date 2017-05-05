Ferrari заявила о рекордной квартальной прибыли

Автоконцерн Ferrari отчитался о рекордной прибыли за квартал, который завершился 31 марта. Чистая прибыль компании за три месяца выросла на 60% и составила €124 млн. Об этом сообщается на сайте Ferrari.

Cогласно опубликованному квартальному отчету, чистая выручка выросла на 21,5% и достигла €821 млн, ​поставки автомобилей выросли на 6,4%, за квартал было поставлено 2003 автомобиля.

Кроме того, маржа прибыли компании выросла с 26,3% до 29,5%. Как сообщает издание Bloomberg, по этому показателю Ferrari cтала близка к компаниям Apple (маржа прибыли - 31,6%) и Hermes (36,5%).

Bloomberg подчеркивает, что другие производители автомобилей пока «не могут сравниться» с Ferrari. Так, маржа прибыли Fiat Chrysler Automobiles, которая до 2016 года была материнской компанией Ferrari, составляет всего 11%. У General Motors маржа прибыли около 13%.

Генеральный директор Ferrari заявил изданию, что такое увеличение прибыли автоконцерна станет «дополнительным уровнем мотивации для дальнейшего развития компании». По данным Bloomberg, дальнейший рост компания обеспечила выпуском Ferrari 812 Superfast — «самого быстрого серийного автомобиля в своей истории».

Кроме того, ожидается, что в 2017 году будут проданы около 8,4 тыс. автомобилей, а чистая выручка компании достигнет приблизительно €3,3 млрд.