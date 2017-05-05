Беларусь вводит с 10 мая запрет на вывоз необработанных шкур КРС

Постановлением Совмина № 326 от 2 мая 2017 года установлен временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«С 10 мая по 10 ноября 2017 года будет временно запрещен вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота, происходящих с белорусской территории, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», - говорится в сообщении правительства.

Документ принят на основании договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и указа от 5 апреля 2016 г. № 124 ”О государственном регулировании внешнеторговой деятельности“.