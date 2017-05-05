Последнее обновление: 05.05.2017 10:26

Беларусь вводит с 10 мая запрет на вывоз необработанных шкур КРС

Постановлением Совмина № 326 от 2 мая 2017 года установлен временный запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«С 10 мая по 10 ноября 2017 года будет временно запрещен вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота, происходящих с белорусской территории, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», - говорится в сообщении правительства.

Документ принят на основании договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и указа от 5 апреля 2016 г. № 124 ”О государственном регулировании внешнеторговой деятельности“.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование