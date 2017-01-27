Иранские нефтетанкеры держат курс на Европу впервые после снятия санкций

Два иранских нефтяных супертанкера, принадлежащих Национальной иранской танкерной компании (NITC), направились в крупнейший торговый порт Европы Роттердам впервые после снятия санкций с исламской республики в январе прошлого года, сообщили Reuters источники в отрасли.

По данным системы слежения за судами в терминале Рейтер, супертанкеры Snow и Huge с 4 миллионами баррелей нефти покинули терминал в порту Харк и держат курс на Роттердам.

До сегодня европейские покупатели иранской нефти предпочитали фрахтовать суда других компаний.

Очевидно, что Иран шаг за шагом преодолевает препятствия на пути к восстановлению доли рынка, утраченной в период действия западных санкций.

"Одной проблемой меньше, – сказал глава аналитического департамента BRS Brokers Эндрю Уилсон. – Если им удастся застолбить за собой какую-то долю на этом (европейском) рынке, то Роттердам от этого только выиграет".

В период действия санкций международные страховые компании неохотно сотрудничали с Ираном, из-за чего экспорт нефти из него сократился до рекордно низкой отметки в 1 миллион баррелей в сутки. Досанкционный объём поставок нефти из Ирана составлял 3 миллиона баррелей в сутки.

Осложняли работу NITC и трудности с получением международного сертификата для иранских судов, открывающего доступ к большинству мировых портов.

Но недавно глобальные страховщики морских грузоперевозок заключили соглашение, исключающее из работы с Ираном перестраховщиков из США, что позволит обеспечить почти полное страховое покрытие экспортных поставок иранской нефти и привлечет в порт страны новых судовладельцев.

Соглашение вступает в силу с 20 февраля.

То, что иранские суда отплыли в порт Роттердама, вероятно, говорит о том, что Тегерану, планирующему нарастить поставки высокосернистой нефти в Европу, будет проще бороться за долю рынка в регионе, учитывая недавнее решение стран-членов Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) сократить добычу.

При этом сокращение поставок ОПЕК в основном коснётся Европы и США, в меньшей степени – Азии, так как добытчики не хотят уступать долю рынка в регионе, где их позиции уже теснит тяжёлая нефть из США.

Иран, в свою очередь, не преминул воспользоваться исключением из пакта ОПЕК и в начале января продал более 13 миллионов баррелей нефти, хранящейся в морских танкерах.

По словам источника, число танкеров с непроданной иранской нефтью на этой неделе сократилось до 11 против 14 в начале января.