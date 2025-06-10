ЕС предложит странам больше гибкости в сфере оборонных закупок

Европейская комиссия на следующей неделе предложит предоставить правительствам стран больше гибкости в сфере оборонных закупок и облегчит доступ к европейскому финансированию. Об этом сегодня на конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Без этого упрощения достичь чего-либо в вопросах оборонной готовности будет невозможно, - сказал Кубилюс, которого цитирует Reuters. - Путин не будет ждать, пока мы наведем порядок с документами".

Представители европейской оборонной промышленности выражают обеспокоенность по поводу бюрократии со стороны ЕС и задержек в доступе к финансированию.

Предложенные изменения, которые будут представлены 17 июня, имеют целью устранить часть этих проблем.

"Мы намерены предоставить странам-членам больше гибкости в совместных закупках, больше возможностей для заключения рамочных соглашений, и способствовать инновационным закупкам", - заявил он, добавив, что Еврокомиссия также хочет упростить доступ к оборонному фонду ЕС.

Еврокомиссар отметил, что важно рассмотреть и другие правила, которые влияют на оборонную сферу, в частности, разрешения, обязательства по отчетности, правила конкуренции и устойчивого финансирования.

По словам Кубилюса, Еврокомиссия предложит упростить директиву об оборонных закупках и директиву по внутриевропейскому перемещению оборонной продукции.

Европейский оборонный фонд (EDF) - это мера поддержки Европейского союза, направленная на повышение обороноспособности Европы и поддержку сотрудничества между государствами-членами. Созданный в 2021 году, фонд предоставил финансирование сотням проектов для поддержки развития европейской оборонной промышленности. В период с 2021 по 2027 год ЕС инвестирует через EDF в оборонные исследования и разработки около восьми миллиардов евро.