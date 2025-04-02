Белорусские депутаты в двух чтениях одобрили поправки в законы по вопросам налогообложения

На заседании второй сессии Палаты представителей Нацсобрания 2 апреля в двух чтениях принят законопроект «Об изменении законов по вопросам налогообложения».

Ранее в Налоговый кодекс была введена норма о повышенной ставке налога для индивидуальных предпринимателей, которые в течение года превысили размер выручки в 500 тыс. рублей. Им также запрещалось с 1 января следующего года продолжать деятельность в качестве ИП. Однако срок такого запрета не устанавливался. Теперь же срок такого запрета составит 3 года.

«В целях предоставления гражданину «права на второй шанс» на осуществление предпринимательской деятельности законопроект предусматривает конкретизацию периода, в течение которого гражданин не вправе продолжать деятельность в статусе индивидуального предпринимателя, если его выручка за предшествующий год превысила 500 тыс. рублей. Этот период устанавливается три календарных года», - сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания.