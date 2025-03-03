Цены на услуги операторов сотовой связи до 1 мая 2025 года в Беларуси повышаться не будут. Это следует из заявлений министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артура Карповича, которые он озвучил в эфире гостелеканала.

По его словам, МАРТ в начале года приняло тарифную тетрадь. Она сформирована исходя из уровня индекса потребительских цен, который определило руководство страны на текущий 2025 год. Поэтому до начала календарного года определены четкие позиции, по которым государство видит: можно ли поднять цены и тарифы на определенные товары, работы или услуги, либо нужно держать их на прежнем уровне.

«За два месяца текущего года у нас все идет в рамках установленных заданий, никаких всплесков или предпосылок для того, чтобы корректировать уровень индекса потребительских цен на сегодняшний день не имеется», – сказал чиновник.

Вместе с тем обращения повысить тарифы на услуги поступают в МАРТ постоянно, в том числе от операторов сотовой связи.

«У нас с ними заключено соглашение до 1 мая 2025 года не повышать тарифы. Мы еще раз соберемся ближе к этой дате и посмотрим на те возможности, которые имеются у государства, и на необходимость движения в ту или иную сторону», – проинформировал министр.

При этом он отметил, что, возможно, есть тарифы на корпоративную связь, на которые уровень инфляции не окажет никакого влияния. Для предприятий это будет способом заработать дополнительные средства для развития и вложения их в инвестиции, вышки, развитие связи на территории страны. Им тоже надо двигаться вперед.