Австрия дает €10 млн 10 млн фонду Всемирного банка по поддержке Украины

Правительство Австрии передало €10 млн в Целевой фонд Всемирного банка по поддержке восстановления Украины. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщила пресс-служба Всемирного банка.

Деньги поступили в Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка.

Вклад будет направлен на "поддержку чрезвычайных сделок в энергетике и других ключевых секторах, а также на программы, помогающие внедрять жизненно важные реформы".

Целевой фонд URTF был создан в декабре 2022 для мобилизации грантовой помощи международных партнеров, направленной на преодоление последствий войны.

По состоянию на сентябрь 2024 года в URTF было консолидировано $1,86 млрд грантовых средств, из которых Украина получила почти $1,2 млрд.

В конце ноября Австрия решила выделить €2 млн на программу "Зерно из Украины" и еще 5 млн евро – на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.