ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о введении "окончательных компенсационных пошлин" до 35,3% на импорт электромобилей (BEV) из Китая сроком на пять лет.

"Расследование показало, что цепочка создания стоимости BEV в Китае выигрывает от несправедливого субсидирования, которое создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС. В результате пошлины вступят в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале" ЕС", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе отмечается, что на основании выводов завершившегося антисубсидиционного расследования Еврокомиссии принято решение об обложении китайских экспортеров следующими компенсационными пошлинами: BYD – 17,0%, Geely – 18,8%, SAIC – 35,3%.

Пошлины налагаются на 5 лет.

Другие сотрудничающие компании будут облагаться пошлиной в размере 20,7%. После обоснованного запроса на индивидуальную проверку компании Tesla будет назначена пошлина в размере 7,8%. Все остальные несотрудничающие компании будут оплачивать пошлину в размере 35,3.

"Параллельно ЕС и Китай продолжают работать над поиском альтернативных, совместимых с ВТО решений, которые были бы эффективны для урегулирования проблем, выявленных расследованием. Комиссия также остается открытой для переговоров о ценовых обязательствах с отдельными экспортерами, как это разрешено правилами ЕС и ВТО", - поясняется в сообщении.

В дальнейшем Еврокомиссия будет "контролировать эффективность действующих мер, в том числе для обеспечения того, чтобы их не обошли".