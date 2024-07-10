Норвежский производитель боеприпасов открывает новую линию для масштабирования в 10 раз

Компания Nammo заключила соглашение с Норвежским агентством по оборонным материалам для значительного увеличения производства артиллерийских боеприпасов и ракет, в частности для Украины. Об этом сообщается на сайтах Nammo и норвежского правительства.

Соглашение предусматривает финансирование в размере более 1 млрд норвежских крон ($94 млн). Nammo обязалась поддерживать новые производственные мощности в течение по меньшей мере 15 лет.

"Это соглашение позволит компании Nammo расширить производство военной техники, которая пользуется большим спросом. Это очень важно для Украины, безопасности союзников и нашей готовности", – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Nammo инвестирует в новую производственную линию, которую планируется запустить не позднее конца 2026 года. Это должно в 10 раз увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов, а также обеспечит удвоение мощности производства других артиллерийских боеприпасов и ракетных двигателей.

"Мы даем возможность компании Nammo значительно увеличить свои производственные мощности, чтобы помочь удовлетворить потребности Норвегии, стран Альянса и Украины", – заявил министр обороны Бьорн Ариль Грамм.

Nammo AS (Nordic Ammunition Company) – совместная норвежско-финская компания со штаб-квартирой в Рауфосси (Норвегия). Акции компании разделены поровну и принадлежат Министерству торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорации Patria.

Nammo специализируется на производстве боеприпасов, плечевого оружия и ракетных двигателей. Имеет более 3100 сотрудников, 27 производственных площадок в 11 странах.