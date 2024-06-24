ЕС может обойти вето Венгрии на закупки оружия для Украины

Евросоюз нашел юридическую возможность обойти вето Венгрии на использование доходов от замороженных в Европе российских активов для закупки оружия для Украины. Об этом заявил газете Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что разработанный механизм будет "сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим".

По словам Борреля, Венгрия ранее воздержалась при голосовании по договоренности о получении доходов от замороженных российских активов, поэтому "не должна участвовать в принятии решения об использовании" этих средств.

Если ЕС удастся обойти вето Венгрии, то это также устранит препятствие для выделения странами G7 до конца нынешнего года кредита Украине на 50 миллиардов, который планируется погашать из доходов от замороженных российских активов.