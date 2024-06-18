Шведский производитель электромобилей планирует выйти на новые рынки

Шведский производитель электромобилей Polestar планирует выйти на семь новых рынков в следующем году. Компания будет искать новых клиентов в Чехии, Словакии, Франции, Польше, Венгрии, Таиланде и Бразилии. Об этом предприятие сообщило в своем пресс-релизе.

Поставки Polestar в первом квартале текущего года упали на 40%. Выход на новые рынки может обеспечить автопроизводителю более высокий объем продаж, что позволит ему договариваться о более выгодных условиях с поставщиками, сообщает Reuters.

Между тем энтузиазм в отношении электромобилей ослабел во всем мире, что привело к росту убытков для многих предприятий. В мае компания Polestar, например, во второй раз отложила публикацию своих результатов за первый квартал.