ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility

Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility – орган контроля за финансированием Европейского Союза, выделяемого в рамках этого механизма для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.

На решение Еврокомиссии от 12 июня, опубликованное в понедельник, обратило внимание агентство "Интерфакс-Украина".

Ревизионный совет Ukraine Facility, как отмечается в решении, оценивает системы, которые Украина имеет для предотвращения, устранения, сообщения и эффективного рассмотрения, расследования и судебного преследования возможных случаев мошенничества, коррупции, конфликта интересов и любых других нарушений в отношении любых расходов.

Орган будет действовать до 30 июня 2028 года и будет состоять из трех членов, назначенных Еврокомиссией из числа граждан стран ЕС с подтвержденным опытом работы в сфере аудита или финансового мониторинга сроком на два года.

Ревизионный совет будет действовать в Брюсселе, но должен как минимум шесть раз в год посещать Украину. Каждые три месяца он будет готовить отчет с рекомендациями для Украины по совершенствованию системы управления и контроля за финансированием в рамках Ukraine Facility.

"Информация, которую совет получил или о которой ему стало известно, о любых выявленных случаях или серьезных опасениях относительно неэффективного управления расходами, финансируемыми в рамках Ukraine Facility, должна быть немедленно передана Комиссии", – говорится в документе.

Верховная рада 6 июня ратифицировала соглашение с Евросоюзом по так называемому плану для Ukraine Facility, который определяет обязательства по реформам на период до 2027 года.

Еврокомиссия 20 марта перевела Украине первый транш из Ukraine Facility объемом €4,5 млрд.