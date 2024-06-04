В Польше с декабря арестованы 18 человек из-за враждебных действий в пользу РФ и Беларуси

В Польше с декабря арестованы 18 человек по обвинению в ведении враждебной деятельности или планировании диверсий от имени России и Беларуси, включая планы убийства президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк, сообщает AP.

Десять арестованных с декабря принимали непосредственное участие в планировании различных форм саботажа по всей Польше, заявил Семоняк.

Польские власти связывают некоторые недавние поджоги или попытки поджогов с деятельностью российских агентов. Согласно сообщениям Агентства внутренней безопасности, среди арестованных за последние месяцы есть граждане Польши, Беларуси и Украины.

В апреле был арестован поляк по обвинению в том, что он был готов шпионить в пользу российской военной разведки в рамках предполагаемого заговора с целью убийства Зеленского, сообщила польская прокуратура. Мужчина якобы искал контакта с россиянами, принимающими непосредственное участие в войне в Украине, и должен был передать подробную информацию о стратегическом аэропорте Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Семоняк заявил, что акты саботажа, очевидно, были частью более широкого плана, который также включает кибератаки, подталкивание мигрантов в Беларуси к пересечению границы с Польшей и угрозу безопасности страны.

"Мы не сомневаемся, что по заказу иностранного государства, России, действуют люди, которые готовы угрожать жизни, здоровью и имуществу польских граждан", – сказал Семоняк.

На прошлой неделе в Польше задержали трех человек, которым предъявили обвинения в работе на иностранную разведку и диверсионной деятельности.