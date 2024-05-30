В Польше задержаны два белоруса по подозрению в совершении диверсии по указанию РФ

В Польше задержали трех человек, которым предъявили обвинения в работе на иностранную разведку и диверсионной деятельности, сообщает RMF24.

Прокурор выдвинул трем задержанным обвинения в участии в организованной преступной группе с целью осуществления деятельности в пользу иностранных разведок против Республики Польша, а также в участии в деятельности российской разведки и осуществлении диверсионно-саботажной деятельности на территории Польши в обмен на обещание финансовой выгоды.

В свою очередь Агентство национальной безопасности проинформировало, что трех указанных лиц задержали по подозрению в совершении поджогов объектов в разных частях страны.

В ведомстве добавили, что это очередные задержания в рамках расследования деятельности организованной преступной группировки, которая занималась диверсиями, в частности поджогами, по заданию российских спецслужб.

Двое задержанных являются гражданами Беларуси, третий – гражданин Польши.