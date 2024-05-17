Австрия создает фонд на €500 млн для поддержки инвестиций в Украину

Австрия объявила о создании специального фонда, который в течение следующих пяти лет намерен выделить до €500 миллионов для поддержки австрийского экспорта в Украину. Об этом сообщило Министерство финансов Австрии.

Фонд был создан австрийским Минфином и австрийским экспортным кредитным агентством OeKB.

Согласно сообщению, привлечение средств от международных финансовых институтов может даже увеличить объем финансирования до миллиарда евро.

Примерно €100 миллионов в год предназначены для нового бизнеса. Это также откроет возможности для австрийских экспортеров в восстановлении Украины.

Отмечается, что в рамках имеющейся и проверенной процедуры поощрения экспорта австрийский Минфин уже способствует экспортным соглашениям на сумму €3-5 миллионов в Украине со сроками оплаты до трех лет через OeKB.

Поскольку средства ограничены, а цель – добиться широкой диверсификации рисков, в частности относительно поддерживаемых секторов, на первом этапе будут возможны малые и средние сделки в государственном секторе на основе государственной гарантии.

"Это позволит нам осуществлять жизненно важные для Украины инвестиции. К ним относятся поставки питьевой воды и тепла, обеспечение и восстановление транспортного сектора с дорогами, мостами и железнодорожной инфраструктурой, а также сделки по поставкам и инвестиции, такие как совместные мастерские для автобусов, трамваев и поездов", – отметил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

Заявки на проекты в рамках Фонда для Украины можно подавать в OeKB с середины мая 2024 года.