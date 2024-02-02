Грузовладельцы из Беларуси ищут машины на ATI.SU

Ищете машину для грузоперевозки по Беларуси? Станьте участником крупнейшей на территории стран СНГ Биржи грузоперевозок ATI.SU. На Бирже заказчики размещают информацию о свободных грузах, а перевозчики — о свободных автомобилях.
Сервисы ATI.SU помогают найти партнёров, чьи условия сделки — маршрут, параметры транспорта/груза, ставка, — совпадают с вашими запросами.
Сегодня на Бирже зарегистрировалось уже более 350 000 пользователей из Беларуси, России, Казахстана и других государств. Читайте в этой статье, как грузовладельцу работать с сервисами Биржи.
Начало работы с Биржей
Основные способы поиска партнёра для грузовладельца:
- добавление своих грузов на Биржу и ожидание предложений от перевозчиков;
использование сервиса «Поиск транспорта».
Перед началом работы с Биржей зарегистрируйтесь в системе ATI.SU. Кнопка регистрации находится в правом верхнем углу сайта. Внесите свои данные: роль (например, грузовладелец), контакты, логин и пароль. Письмо для подтверждения регистрации придёт на указанный email.
Как добавить груз
Затем снова обратите внимание на верхнюю панель сайта, но уже на левую сторону. Вам нужна вкладка «Добавить груз». Если вы разместите свой груз на ATI.SU, заказчики смогут видеть его и предлагать сотрудничество.
Допустим, вы хотите отправить 18 тонн строительных материалов из Минска в Брест. Внесите эти и другие условия сделки в графы, укажите ваши контакты и нажмите кнопку «Добавить груз». Перевозчик, которому подходят ваши условия, откликнется.
Как найти машину
Если вам поступило мало откликов, поищите автомобиль самостоятельно на странице Поиска транспорта. Чтобы попасть на страницу сервиса, перейдите в раздел «Поиск машин», расположенный на верхней панели слева.
Заполните форму, внесите информацию о вашем грузе, параметрах искомой машины и маршруте. Все поля заполнять не обязательно. Так, достаточно указать начальную и конечную точку маршрута, чтобы получить список готовых к поездке машин.
Если результатов поисковой выдачи слишком много, уточните прочие детали — допустим, дату поездки и тип кузова. Можно указать конкретный день отправки груза, а можно выбрать интервал. Можно выбрать конкретные населённые пункты, а можно — страны.
В случае внутренней перевозки по Беларуси вы увидите 100% контактов сразу после регистрации.
Обратите внимание: бесплатно вам будет доступна только треть контактов перевозчиков, если рейс международный, например, из Беларуси в Россию. Лицензия «Все машины» откроет 100% контактов перевозчиков. Купить её можно в национальной валюте без комиссии за 30,5 белорусских рублей на 30 дней.
Что делать, если вы не нашли партнёра
1. Если направление непопулярно, найти исполнителя будет сложнее. Попробуйте воспользоваться функцией «Поиск активных перевозчиков». Ссылка на сервис находится на странице Поиска транспорта над формой для заполнения.
Сервис покажет список тех, кто искал груз по вашему маршруту, и для кого ваш груз может быть наиболее актуален. Услуга бесплатна, если хотя бы одна из точек лежит в Беларуси.
2. Повторите поиск спустя время. Скачайте мобильное приложение «АТИ Грузы и Транспорт». Так вы сможете оперативнее проверять наличие свободных автомобилей.
Задайте вопрос региональному представителю ATI.SU
Если у вас возникли затруднения, обратитесь к сотруднику Биржи из Минска Татьяне Солдатенко: +375 44 799-95-95, bel@ati.su.