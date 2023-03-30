Последнее обновление: 30.03.2023 13:28

Российский центр "Курчатовский институт" открыл в Минске свое представительство

Представительство российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" открылось в Минске. Об этом сообщил Государственный комитет по науке и технологиям.

Согласно информации, филиал будет работать на базе Физико-технического института НАН Беларуси.

«Здесь разместятся лаборатории проектов мегасайенс, детекторов ионизирующих излучений, инновационных технологий в микроэлектронике, лаборатории для проведения генетических, а также социогуманитарных и когнитивных исследований», - говорится в сообщении.



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