Мировые поставки смартфонов в 2023 году могут сократиться на 1,1%

Мировые поставки смартфонов по итогам текущего года могут снизиться на 1,1% - до 1,19 млрд штук, прогнозирует исследовательская International Data Corporation (IDC).

В начале декабря компания ожидала повышения на 2,8%. На рынок по-прежнему оказывают негативное влияние такие факторы, как слабый спрос и сохраняющиеся макроэкономические проблемы.

Реальное восстановление рынка произойдет не ранее 2024 года. По оценке IDC, рост в следующем году составит 5,9%. Совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) на пятилетний период прогнозируются на уровне 2,6%.

"Учитывая рост расходов и постоянные проблемы с потребительским спросом, компании-производители весьма осторожны в отношении 2023 года", - отмечает директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал. По ее словам, несмотря на хорошие новости об открытии экономики Китая, "все еще есть много неопределенностей и отсутствие доверия, что приводит к осторожному прогнозу".

"Однако мы по-прежнему убеждены, что мировой рынок вернется к росту в 2024 году, как только мы преодолеем эти краткосрочные проблемы, поскольку на развитых рынках существует значительный отложенный спрос" на новые устройства, полагает эксперт. Кроме того, "есть место на развивающихся рынках", что в совокупности может обеспечить "стабильный долгосрочный рост" продаж, добавила она.

На устройства с поддержкой 5G в 2022 году придется около 62% поставок, по оценке IDC. В 2027 году их доля возрастет до 83%.

Также аналитики ожидают повышение доли складных телефонов. В этом году их продажи могут увеличиться в полтора раза - до 22 млн штук.

Средняя цена реализации (ASP) смартфонов, которая быстро росла в последние несколько лет (до $415 в прошлом году с $334 в 2019 году), начнет снижаться с этого года и, как ожидается, опустится до $376 через пять лет.