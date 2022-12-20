В России взорвался газопровод, поставляющий газ в Европу

В Чувашии загорелся магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, по которому газ из Западной Сибири через Украину поставляется в Европу.

Власти сообщили, что пожар начался во время проведения плановых ремонтных работ. Пострадают ли от аварии поставки европейским потребителям, пока неизвестно.

Взрыв и сильный пожар произошли на участке газопровода около деревни Ямбахтино в Вурнарском районе республики. При взрыве погибли три человека, еще один находится в шоковом состоянии, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Что стало причиной взрыва в Чувашии, пока не известно. В региональном управлении МЧС сообщили только, что прорыв газа произошел во время плановых ремонтных работ. В пресс-службе главы республики уточнили, что на газопроводе работала эксплуатирующая его организация - "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

"Работало, по предварительным данным, четыре человека. К сожалению, трое из них погибли при резком возгорании газа. Один человек, водитель, уцелел, сейчас находится в шоковом состоянии", - рассказал глава республики Николаев в телеэфире.

Поскольку труба Уренгой-Помары-Ужгород обеспечивает поставки через единственный оставшийся вход для транзита российского газа в Европу через Украину, биржевые котировки на газовом хабе TTF на новости о пожаре в Чувашии подскакивали почти на 10%, потом скорректировались до 4%.

Сейчас газопровод - единственный канал через Украину, по которому российский газ поступает в Европу, констатирует российский Forbes. Несмотря на войну, Украина продолжает осуществлять транзит российского газа, а Россия - платить за него.

"Сейчас аварийные службы выполняют все первоочередные мероприятия, потому что сразу же в моменте невозможно подойти к месту происшествия. В ближайшее время наши оперативные службы разберутся в деталях, и будут предприняты все оперативные меры для того, чтобы устранить неполадки", - написал Николаев в своем телеграм-канале. По его словам, неизвестно, когда газ можно будет снова пустить по трубопроводу.

Чтобы остановить горение, трубу перекрыли. После этого огонь утих - видимо, остававшийся в трубе газ выгорел.

На прошлой неделе взрыв и сильный пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе "Ангарской нефтехимической компании" в Иркутской области, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Взрыв был такой силы, что геофизическая служба РАН зафиксировала в регионе сейсмическое событие.