Последнее обновление: 16.12.2022 19:11

Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения

Парламент Болгарии в пятницу, 16 декабря, проголосовал за принятие во втором и окончательном чтении соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов. Об этом сообщает The Sofia Globe.

"За" проголосовали 166 депутатов, "против" - 48.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе депутаты проголосовали за утверждение перечня вооружений, которые будут переданы Украине.

И.о. министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставлять тяжелое вооружение, только стрелковое оружие и боеприпасы.

Стоянов отметил, что список засекречен, поскольку содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

По его словам, ни одна страна не раскрыла полную информацию об оружии, которое она отправила в Украину.



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