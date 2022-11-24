В Молдове могут проводиться сделки с иностранными ценными бумагами

Сделки с иностранными ценными бумагами могут быть допущены к проведению на регулируемом рынке Республики Молдова.

Депутаты проголосовали 24 ноября во втором чтении за проект поправок к Закону о рынке капитала, передает МОЛДПРЕС.

Так, будут приниматься только те ценные бумаги, в отношении которых не установлены запреты на проведение сделок оператором иностранного регулируемого рынка или нормативными актами Республики Молдова. Иностранные ценные бумаги не могут быть допущены, если они выпущены эмитентами, осуществляющими деятельность менее трех лет или не получавшими прибыль за последние два года. Также не будут допущены те, которые принадлежат лицам в юрисдикциях с высоким уровнем риска.

Закон о рынке капитала также предусматривает, что Национальная комиссия по финансовому рынку сможет отозвать лицензию в случае серьезного нарушения лицензированным лицом норм законодательства, в случае реорганизации или ликвидации, в случае объявления о несостоятельности, когда лицензия была отозвана в НБМ или по запросу лицензированного лица.

Внесенные сегодня изменения вступят в силу по истечении шести месяцев со дня публикации в "Официальном мониторе Республики Молдова".