Последнее обновление: 24.11.2022 17:10

Цены на СПГ в Азии подскочили до 7-недельного максимума

Цены на сжиженный природный газ в Азии подскочили до максимальной отметки с начала октября на беспокойстве из-за возможных проблем с поставками в преддверии зимы, пишет Bloomberg.

Цена фьючерса на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость СПГ, поставляемого в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) на закрытие рынка в среду составила $34,24 за 1 млн британских термальных единиц. Это на 20% больше значения неделей ранее, согласно трейдерам, с которыми беседовал Bloomberg.

Среди причин для подъема цены участники рынка назвали рост конкуренции за СПГ в мире из-за плохого прогноза погоды на предстоящие недели в Европе и выхода из строя одного из ключевых терминалов СПГ в США.

В то же время импортеры СПГ на Дальнем Востоке, включая Японию и Китай, сохраняют оптимизм относительно рыночной ситуации, поскольку считают, что создали достаточные запасы на зиму. Однако, как отметили трейдеры, поставки на рынке могут оказаться в дефиците в случае внезапного наступления холодной погоды и быстрого расхода запасов.



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