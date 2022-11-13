В России будут лишать приобретенного гражданства за "военные фейки"

Путин внес поправку к принятому в первом чтении законопроекту о возможности лишения приобретенного гражданства, сообщает РИА Новости.

Президентская поправка предлагает лишать гражданства за фейки об армии, ее дискредитацию, участие в нежелательных организациях, призывы к нарушению территориальной целостности. Сделать это можно будет независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности России, и "даты выявления факта совершения таких действий".

Статья о "военных фейках" (207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил) появилась в российском Уголовном кодексе вместе со статьями (в УК и Кодексе об административных правонарушениях) о дискредитации армии после начала российского вторжения в Украину. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы - если деяния "повлекли тяжкие последствия"